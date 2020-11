Repubblica – Campania, il sistema sanitario regge, ancora in fascia gialla

In attesa della decisione finale del Ministero della Salute che arriverà solo domani, le indiscrezioni che arrivano da fonti della Regione indicano la Campania ancora in fascia gialla. La cabina di regia – apprende l’Ansa – ha giudicato al momento stabile la situazione in Campania nell’ambito dell’emergenza Covid 19.

L’indicazione sarà valutata ora dal ministero della Salute e una decisione definitiva sarà presa domani dal ministro della salute Speranza. Al momento, infatti, nel panorama italiano la situazione dell’apparato sanitario campano viene considerata ancora in grado di reggere la classe più leggera in relazione ai contagi e al numero di ricoveri. Alla riunione di oggi, in rappresentanza della Campania ha partecipato Enrico Coscioni, consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la sanità, delega che il governatore ha tenuto per sé.