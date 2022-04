Repubblica – Caso Plusvalenze: il processo potrebbe saltare a causa di un vizio procedurale

Stando a quanto riporta Repubblica il processo per le Plusvalenze fittizie, che tra le altre coinvolge anche il Napoli e la Juventus, potrebbe saltare per un doppio vizio procedurale. In primis infatti le difesa contestano il fatto di non aver avuto accesso ad una nota che la Procura avrebbe fornito alla Covisoc, configurando così una quasi violazione del diritto di accesso agli atti.

C’è poi un secondo punto sul quale le difese spingono molto: la Procura aveva notizie di presunte irregolarità già a febbraio, ma così non si sarebbero rispettati i termini di 30 giorni per l’apertura delle indagini. Un vizio procedurale che potrebbe quindi minare l’intero processo