Repubblica – Coldplay al Maradona, possibile sorpresa Kvaratskhelia

Questa sera allo stadio Maradona andrà in scena la prima data della tappa napoletana dei Coldplay. La band britannica si esibirà nello stadio dei campioni d’Italia e non mancheranno i tributi al club azzurro. Come riportato da Repubblica, infatti, uno degli ospiti speciali potrebbe essere Kvaratskhelia che ieri era impegnato con la sua Georgia in Scozia. Parterre delle grandi occasioni per l’apertura del tour italiano della band britannica che a Napoli sta girando un docufilm, “Music of The Spheres”. ll palco sarà illuminato d’azzurro per celebrare il tricolore ed in tribuna ci sarà anche il presidente De Laurentiis. Non si escludono sorprese con tributi al Napoli (i campioni sul palco?) e alla musica napoletana, il Maradona intonerà un “O Sole mio”. D’altra parte Chris Martin ha scelto di suonare al Maradona e non a Roma, la band ama la città e il calcio. Il 5 maggio scorso sui social ha elogiato la squadra così: “Scene meravigliose… non vediamo l’ora di venire e suonare in casa dei campioni…”.