Condò: “Italia, se esci con la Macedonia non hai diritto ad attenuanti”

Paolo Condò, giornalista, ha commentato l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale di Qatar 2022 a La Repubblica: “La differenza dei numeri fra Italia e Macedonia del Nord è talmente grande da rendere la sconfitta di Palermo un’assurdità. […] la straordinaria Nazionale di Wembley si è ridotta a questo ectoplasma di squadra in balia dei propri fantasmi […]. Due Mondiali mancati consecutivamente equivalgono a una fusione del nocciolo dalla quale il nostro calcio faticherà molto a rialzarsi […]. Premesso questo, ovviamente non esiste che la squadra capace meno di un anno fa di vincere l’Europeo abbia sperperato in questo modo un capitale di personalità. […] E non è accettabile che i campioni d’Europa non sappiano mantenere la calma nell’area rivale, non riescano a ragionare sotto pressione. […] se esci con la Macedonia del Nord non hai diritto ad alcuna attenuante. […] Ci ha tradito persino Berardi […]. Parliamo del catastrofico errore del portiere Dimitrievski, che […] gli ha passato la palla alla mezz’ora, ed era pure distante dai pali. Il fatto che l’attaccante del Sassuolo […] abbia tirato una mozzarella che il portiere è riuscito a recuperare senza nemmeno troppo affanno, dice tutto della pesantezza psicologica che ha schiacciato l’Italia. Ci risolleveremo, è sempre successo: ma scordiamoci che succeda presto”.