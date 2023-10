Repubblica – Conference League, turnover di Italiano in vista del match con il Napoli

La Repubblica ha svelato la possibile formazione che Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, manderà in campo in Conference League contro il Ferencvaros: “Italiano è pronto alla 115esima formazione diversa consecutiva con la Fiorentina. Il tecnico viola dovrà cambiare ancora perché domenica al Maradona di Napoli si accenderà una sfida d’alta classifica prima della seconda sosta della stagione. Stasera, davanti a 20mila spettatori non sono ammessi passi falsi al netto di chi cerca maggiore minutaggio. Biraghi sta recuperando e per Napoli dovrebbe essere al top. In mezzo al campo ecco Maxime Lopez e Mandragora col tridente alle spalle della punta Beltran formato da Kouamé, Infantino e Gonzalez. Le opportunità non mancheranno: specie per i due argentini, Beltran e Infantino”.