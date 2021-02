L’edizione odierna de La Repubblica, analizza la squadra che Gattuso potrebbe mettere in campo domani, in occasione della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Scalpitano a difesa Hysaj e Maksimovic, pronti a rilevare Di Lorenzo e Manolas. Turno di riposo per Demme, sostituito da Bakayoko, mentre in attacco ci sarà ancora il tridente composto da Insigne, Petagna e Lozano.