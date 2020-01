Repubblica – Coppa Italia, in tre ancora out: contro la Lazio novità di formazione

Già vigilia di Coppa Italia, per il Napoli, che dovrà affrontare la Lazio, squadra più in forma del campionato e che cercherà la qualificazione al San Paolo. Focus sulla formazione, quindi, da parte dell’edizione odierna de La Repubblica, che evidenzia come i tre infortunati degli azzurri non saranno ancora disponibili: infatti Maksimovic e Mertens cercheranno di tornare contro la Juventus, mentre per Koulibaly i tempi sono ancora incerti. In difesa tornerà Mario Rui e a centrocampo ci potrebbe essere l’esordio di Diego Demme dal primo minuto, mentre in attacco Callejon lascerà il posto a Lozano.