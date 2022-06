Repubblica, Corbo: “Il calcio è solo business, addio mecenati e sentimenti”

Antonio Corbo, all’interno del suo editoriale su Repubblica, ha parlato di Iervolino e De Laurentiis, citando anche un “progetto segreto”.

“Un presidente riformista piace a De Laurentiis. I due sono amici. Fanno tandem da quando Iervolino ha bruscamente strappato a cifre basse la Salernitana all’arcigno Lotito. Dividono con i rappresentanti dei fondi di investimento un progetto in Lega: produrre le telecronache e rivenderle, superando la granitica opposizione delle pay-tv. Quest’anno erano 9 su 20, con De Laurentiis decimo anello della catena. Ma quello dei fondi risolleva anche la sua immagine. La sua spigolosa avarizia nella lotta ai procuratori e nei rinnovi. È stato tra i primi a considerare azienda un club. Le quote per sé e i suoi familiari sono iscritte nei bilanci”

Ha poi proseguito:

“Anche i fondi di investimento entrano nel calcio per produrre profitti, quindi? La soglia media in Italia del 5% di utile è la più bassa in Europa, l’Italia è quarta dopo Inghilterra, Spagna, Germania. Una notizia in questo calcio ormai sottosopra è trascurata: i tifosi non si sono accorti che il club straniero investe per dividere utili tra i suoi investitori, ma il Milan è andato oltre. Invece di cedere o comprare campioni ha venduto se stesso. Accade che il Milan abbia vinto lo scudetto, ma pure che il Genoa retroceda e il Parma non salga in A. La favola degli zii d’America resiste solo nella fantasia degli italiani. Sbarcano per incassare, mai per dare. I tifosi neanche sanno che tra loro ad attendere forse c’è anche De Laurentiis. Il calcio è solo business, addio mecenati e sentimenti. Aspetta che arrivi forse l’aereo giusto, con tanti dollari da battere la sua nostalgia del futuro. Che sarà di lui senza il Napoli, il suo calcio business e qualche manifesto ostile?”.