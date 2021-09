Problemi e continui disservizi per quanto riguarda lo streaming di DAZN per la Serie A. L’edizione odierna di Repubblica continua a raccontare di problemi al servizio streaming durante la giornata di campionato: nelle gare delle 18, molti i problemi per quanto riguarda il minutaggio, in quanto molti tifosi di Roma e Lazio non avrebbero assistito allo stesso minuto in diretta. Continuano, quindi, i disagi del servizio streaming.