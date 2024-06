L’edizione odierna di Repubblica ha svelato i veri motivi per cui Giovanni Di Lorenzo vorrebbe lasciare Napoli. Il capitano – come un pò tutti sanno ormai – non avrebbe gradito la frase di De Laurentiis ‘sono tutti cedibili’ nel corso di una recente conferenza stampa e soprattutto si sarebbe aspettato una sorta di riconoscimento o gesto della società nei suoi confronti per aver gestito lo spogliatoio durante quest’annata difficile. Niente è arrivato e ora il capitano spinge per andare via.