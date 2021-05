Repubblica – Dybala, suggestione Milan. La Juventus lo valuta sui 50-60 milioni di euro

Ottenuta la qualificazione alla Champions, ora il Milan può pianificare la prossima stagione. Al di là di Donnarumma e Calhanoglu, i primi obiettivi sono due, blindare Kessie e riscattare Tomori per il quale serviranno 28 milioni di euro dato che il Chelsea non intende fare sconti. Per l’attacco, invece, sono in risalita le quotazioni di Josip Ilicic, elemento di qualità ed esperienza che farebbe davvero molto al caso della squadra di Pioli. L’Atalanta è pronto a cederlo, ma non a regalarlo. Lo sloveno avrebbe già detto sì ai rossoneri.

Restando all’attacco, ‘La Repubblica’ rilancia stamane un nome, o meglio una suggestione a dir poco clamorosa: Paulo Dybala. Ancora in scadenza a giugno 2022, l’argentino è da tempo sul mercato ma è tuttavia difficile pensare a una sua cessione in Italia, a un club rivale. La Juventus, per giunta, lo valuta sui 50-60 milioni di euro. Il tutto senza contare le richieste di ingaggio del classe ’93 di Laguna Larga, almeno 10 milioni di euro netti, cifra che i bianconeri non vogliono darli e che va oltre i ‘paletti’ imposti dal fondo Elliott.