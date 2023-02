Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi di Repubblica, potrebbero esserci delle novità in tutti i reparti per il Napoli nella trasferta di Empoli. Juan Jesus e Mario Rui potrebbero avere delle possibilità in difesa, mentre a centrocampo oltre alla staffetta Zielinski-Elmas, sono in corso delle riflessioni sul riposo di Lobotka o Anguissa in favore di Ndombele. A destra torna Politano, con Osimhen in ballottaggio con Simeone.