Repubblica – Europa League, perchè l’ASL non è intervenuta come in campionato?

C’è chi grida allo scandalo, chi al complotto: sui social alcuni chiedono il rinvio e altri accusano ancora il Napoli per quella partita a Torino, per il momento persa 3-0 a tavolino. Ma perchè, data la situazione simile, l’ASL non ha impedito l’ingresso in Italia all’AZ Alkmaar, visti i recenti casi di positività al COVID-19?

AUTOCERTIFICAZIONE – A far chiarezza ci pensa l’edizione odierna di Repubblica, che racconta di come la squadra olandese appena atterrata a Napoli ha presentato le autocertificazioni e i risultati del gruppo squadra. Data la negatività di tutti i membri, le Asl campane non sono intervenute