Repubblica – Gabri Veiga, piccoli dettagli da limare relativi ai diritti d’immagine

La Repubblica ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga, centrocampista degli spagnoli: “Aurelio De Laurentiis sta per piazzare il terzo colpo del mercato estivo del Napoli. Si tratta di Gabri Veiga, che è entusiasta della sua scelta e spera di diventare al più presto un giocatore del Napoli. L’iter sarà il solito, appena ci sarà il via libera dal Celta Vigo. Subito dopo le visite mediche a Roma, alla clinica Villa Stuart, lo spagnolo dovrebbe infatti firmare il contratto quinquennale, da 2.5 milioni a stagione, con il club azzurro e raggiungere Garcia e i nuovi compagni a Castel Volturno. C’è tutto il tempo in teoria per tesserarlo in tempo e portarlo almeno in panchina domenica sera (ore 20.45) al Maradona in occasione della partita contro il Sassuolo, in cui il centrocampista, che potrà crescere con calma all’ombra di Zielinski, avrà magari la chance di debuttare part time. Si tratta solo di superare gli ultimi ostacoli. Aurelio De Laurentiis sta continuando a lavorare (con qualche inattesa difficoltà emersa in extremis) per strappare il centrocampista spagnolo al Celta Vigo per 35 milioni di bonus, che serviranno per mettere a disposizione di Rudi Garcia uno dei giovani di maggiore talento del calcio europeo. Ma ci sono gli ultimi intoppi burocratici da risolvere (legati in parte ai soliti diritti d’immagine) e ci sono validi motivi per avere pazienza”.