Repubblica – Gattuso-ADL, non è escluso il colpo di scena

La compattezza tra Rino Gattuso e lo spogliatoio non è passata inosservata e Aurelio De Laurentiis la terrà in considerazione quando dovrà scegliere il futuro della panchina del Napoli. A sostenerlo è La Repubblica, secondo cui il patron azzurro potrebbe cambiare idea e starebbe pensando di fare un ultimo tentativo per confermare l’attuale allenatore azzurro, a patto ovviamente che centri la qualificazione in Champions League. Sarebbe un colpo di scena, visto che il divorzio pare scritto da mesi, ma con ADL mai dire mai.