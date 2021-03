Un preciso obiettivo, quello di Gennaro Gattuso, magari per lasciare con un sorriso la sua avventura partenopea. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, il tecnico calabrese non vede l’ora che i suoi giocatori, attualmente impegnati con le rispettive Nazionali, tornino a Castel Volturno per allenarsi in vista del rush finale del campionato, dove si punta al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League.