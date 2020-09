Repubblica – Genoa, primo giro di tamponi negativo. Si attende il secondo

L’edizione odierna de La Repubblica dedica spazio alla gara Napoli-Genoa, valevole per la seconda giornata di campionato. La partita è stata posticipata alle 18. Originariamente il calendario prevedeva il fischio d’inizio alle ore 15. E’ stata la positività di Perin, il portiere del Genoa a far scattare il posticipo. La formazione ligure sta attendendo l’esito del secondo giro di tamponi effettuato. Il primo ha dato esito negativo.

Di seguito, quanto riportato da La Repubblica: “La doccia fredda a poche ore dalla partenza per Napoli. Mattia Perin, portiere del Genoa, positivo al Covid. Da venerdi non era a contatto con i compagni, immediato l’isolamento. Lui non è preoccupato: “Positivo anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi, mi toccherà fare il tifo a distanza”. Movimentata la giornata del Genoa: annullata la partenza per Napoli, tamponi per tutti. Il primo negativo, si attende il secondo. Confermato il verdetto. Stamattina aereo e poi in campo non alle 15, ma alle 18. La Lega ha concesso un piccolo posticipo”.