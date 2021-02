Repubblica – I tempi di recupero degli infortunati in casa Napoli: Osimhen arruolabile per il Bologna

La Repubblica nell’edizione odierna ha fatto il punto della situazione infortunati in casa Napoli. Victor Osimhen, dopo il trauma cranico rimediato contro la Dea in Coppa Italia, è fermo in via precauzionale. Salterà Benevento e Sassuolo, e dovrebbe recuperare per la gara di domenica 7 marzo contro il Bologna. Lunghi ancora i tempi di recupero di Petagna, Manolas e Lozano. Il messicano dovrà aspettare almeno metà marzo per ritornare. Mertens, inoltre, sta meglio ma non ha ancora la piena autonomia. Il folletto belga potrebbe tornare titolare contro il Sassuolo.