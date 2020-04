Repubblica – Il Coronavirus porta un buco da 500 milioni: il rosso arriverebbe a 800

Un buco da 504 milioni di euro. È quello che il Coronavirus porterà in dote al calcio italiano. Lo scrive Repubblica, anticipando i contenuti del fascicolo che domani il governo riceverà dal CONI. Il rosso, secondo le analisi dell’advisor Openeconomics, sarebbe stato in ogni caso di 290 milioni. Con l’arrivo dell’emergenza, si alzerà di 294 milioni in caso di chiusura della stagione a porte chiuse, 504 se non si ripartirà affatto. In quest’ultima ipotesi, la somma sfiora gli 800 milioni di euro: un danno enorme, appunto. La percentuale maggiore arriva dalle sponsorizzazioni: -399 milioni. Molto pesante anche il calo derivante dal minor numero di biglietti venduti. E le stime delle leghe, nello specifico la Serie C, prendono in considerazione anche la prossima stagione.