Repubblica – Il Napoli e Gattuso continuano insieme, novità sul rinnovo

Rino Gattuso e il Napoli continuano a lavorare insieme. Cristiano Giuntoli ha dichiarato che le parti continuano a discutere sul rinnovo, che arriverà senza troppe difficoltà. La volontà è quella di proseguire insieme con un progetto iniziato quest’estate, se non a gennaio quando il tecnico calabrese ha risollevato gli azzurri da “un incidente ancelottiano”, citando De Laurentiis.

Oramai la notizia sul prolungamento di contratto di Ringhio non fa notizia, secondo l’edizione odierna di Repubblica. L’accordo è in dirittura d’arrivo: si parla di proseguire insieme per il prossimo triennio, dunque fino al 2023. Non ci sarà una clausola onerosa alla Sarri (che era di 8 milioni), Gattuso verrà accontentato. Infatti l’allenatore non aveva grosse pretese in termini di ingaggio ma voleva “sentirsi libero”.