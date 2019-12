Repubblica – Il Napoli interessato all’ex Roma Paredes, 2 ostacoli al suo acquisto

Una voce che parla di un possibile interesse del Napoli per l’ex Roma Paredes Pubblicato il alle 10:19 da •

L’edizione odierna de La Repubblica parla di un nuovo nome per la mediana del Napoli: Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma.

Una voce che parla di un possibile interesse del Napoli per l’ex Roma Paredes; questo è quanto riporta l’edizione in edicola oggi de La Repubblica. Questo perché l’argentino non ha avuto un buon impatto a Parigi e medita di lasciare già a gennaio.

Il profilo piace ma ci sono due fattori che rendono la trattativa più complicata: l’ingaggio alto e l’interesse della Juventus per lui. Quest’ultima, poi, vuole avviare una trattativa per uno scambio con Emre Can, chiude il quotidiano.