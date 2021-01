Repubblica – Il Napoli paga nonostante il Covid: unica squadra a saldare le mensilità di gennaio

Un esempio si eccellenza, in un momento di gravi difficoltà per l’Italia, calcistica e non. Molti club di Serie A sono in ritardo con i pagamenti sugli stipendi e impossibilitati a fare mercato, ma come riporta La Repubblica, il Napoli ha già saldato le mensilità di novembre, dicembre e gennaio, unico club a farlo. L’Inter è in ritardo, avendo saldato ieri luglio e agosto, e non è l’unica in ritardo. Secondo quanto riporta il quotidiano, chiunque non fosse in grado di pagare gli stipendi, potrà rimandare i pagamenti, a patto di avere un accordo firmato con i dipendenti in sede protetta, ossia alla commissione provinciale del lavoro.