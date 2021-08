Nome nuovo per la corsia di sinistra, qualora Insigne dovesse abbandonare Napoli in questa sessione di mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, il Napoli starebbe pensando a Skov Olsen per sostituire il capitano azzurro. Il Bologna avrebbe già fissato il prezzo per l’esterno classe 99, e sarebbe di 15 milioni di euro.