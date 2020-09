Repubblica – In Serie A spesi quasi 4 milioni per i tamponi

I calciatori sono forse il settore in Italia più controllato, con un tampone ogni 4 giorni. Come scrive l’edizione odierna di Repubblica, da giugno, ogni calciatore si è sottoposto a 30 tamponi, circa 1500 tamponi a club, per un totale di 30 mila test a 120 euro ognuno. Costo complessivo: 3,6 milioni, ricorda il quotidiano.

Ad oggi i positivi sono trattati come semplici infortunati, non è previsto il rinvio automatico (in Europa lo ammette solo la Francia, con 4 positività), basta poter mettere in campo 13 calciatori, con un portiere.