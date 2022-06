Repubblica – Incontro tra il Napoli e il Comune per il canone d’affitto del Maradona

In attesa di capire cosa succederà con la questione abbonamenti della stagione 2022/23, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco Gaetano Manfredi si sono incontrati per parlare di alcune tematiche legate allo stadio. Ecco quanto riferito da Repubblica:

“Il Napoli ha congelato i pagamenti previsti dalla convenzione nel periodo del Covid e sta ridiscutendo con il Comune il canone d’affitto del Maradona. E’ un passaggio doppiamente delicato, perché propedeutico pure al lancio della campagna abbonamenti, già scattata con ottimi risultati nella maggior parte dei top club italiani. In casa azzurra la situazione è invece per ora in stand by e con la partenza del campionato fissata per metà agosto (il 24 agosto ci sarà il sorteggio dei calendari) non c’è altro tempo da perdere”.