Repubblica – Insigne, De Laurentiis potrebbe alzare l’offerta per il rinnovo con la Champions

Il futuro di Lorenzo Insigne, che ha un contratto in scadenza con il Napoli, potrebbe iniziare a delinearsi a marzo. Lo si apprende da Repubblica che spiega come la qualificazione in Champions League spingerebbe Aurelio De Laurentiis ad alzare l’offerta. Al momento non si registrano azioni decisive, le parti sono ancora molto distanti e pare che la trattativa sia in standby.

“Le ‘Idi’ di Lorenzo Insigne cadranno nel prossimo mese di marzo, in cui si deciderà il futuro e soprattutto si ‘parrà la nobilitate’ dell’attaccante di Frattamaggiore”, si legge sul quotidiano di questa mattina. La certezza di arrivare tra le prime quattro, invece, potrebbe spingere il presidente del Napoli a fare un passo verso il suo captano e migliorare l’attuale offerta – 3,5 milioni a stagione – che non sarebbe gradita dal calciatore. Molto, dunque, dipenderà da quello che dirà il campo, perché l’esterno può essere l’asso che cambia le carte in tavola. Al momento è tutto fermo, ma ipotecare la Champions può sbloccare la situazione.

Mentre la situazione rinnovo resta immobile, iniziano a muoversi i primi rumors di mercato su Lorenzo Insigne. Dal Canada sarebbe arrivata un’offerta monstre congelata però dallo stesso attaccante. Il Toronto Blizzard avrebbe visto l’attuale situazione dell’azzurro come un’opportunità per mettere sul piatto una proposta e portare in MLS un calciatore del calibro del fantasista di Frattamaggiore. Allettante dal punto di vista economico, decisamente meno dal punto di vista del prestigio del campionato.