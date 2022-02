Repubblica – Insigne-De Laurentiis, resa dei conti rimandata a giugno con le cause per l’ammutinamento

Secondo quanto scrive “Repubblica” oggi in edicola, il capitano del Napoli Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis pronti alla resa dei conti a fine stagione, quando l’attaccante si trasferirà a Toronto da giocatore svincolato. Subito dopo dovrebbero scattare le cause per il famigerato ammutinamento di Napoli-Salisburgo, scrive il quotidiano. “Con De Laurentiis la resa dei conti è rimandata a giugno – si legge – con le cause per l’ammutinamento pronte a scattare, esattamente come è successo per tutti gli altri azzurri che sono andati via”.