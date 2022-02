Repubblica – Insigne, il capitano è stato il primo ad essere sostituito con il Barcellona

Repubblica scrive a proposito della prestazione del capitano del Napoli Lorenzo Insigne nel match contro il Barcellona al Camp Nou: “Sarebbe un Napoli maestoso se avesse un canale offensivo in Insigne, preoccupato forse di coprire, ma ininfluente al punto lasciare per prima la scena. Una sostituzione che fa tanto pensare: nostalgia del futuro, sindrome dell’ormai prossimo congedo, motivazioni calanti? Riproposto a destra non brilla neanche Elmas, si fa ricordare solo per l’azione che prepara il gol di Zielinski”.