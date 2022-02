Repubblica – Inter e Milan si giocano una fetta di Scudetto, con lo spettro di Napoli e Juve

La Repubblica dedica spazio al derby d’alta classifica tra Inter e Milan che andrà in scena per la 24^ giornata di Serie A: “Davanti ai 37 mila di San Siro dimezzato dalle norme anti-Covid e al miliardo potenziale di spettatori in poltrona o davanti ai device sparsi per il mondo, oggi il derby milanese dall’orizzonte più europeo nella storia recente assegna in teoria già un bel pezzo di scudetto, anche se cade soltanto all’inizio di febbraio. Ma sul prato rifatto in extremis c’è un ingombrante convitato di pietra, più ancora del Napoli appaiato al Milan al secondo posto: la Juventus di Vlahovic e Zakaria, come si evince dai commenti degli strateghi della Pinetina e di Milanello sull’avversaria più rafforzata dal mercato invernale. “In estate era la mia favorita”, segnala Simone Inzaghi. “Nella corsa tra le prime quattro c’è sempre stata”, puntualizza Pioli. Le sfumature lessicali sembrano sottintendere che l’Inter, in vantaggio di 4 punti e con una partita da recuperare, tema la Juve come concorrente per il titolo, il Milan invece per la qualificazione alla Champions: in sostanza gli obiettivi delle due metà di Milano divergerebbero ormai senza infingimenti”.