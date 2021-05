Repubblica – Inzaghi potrebbe lasciare la Lazio: Gattuso in pole per sostituirlo

Una situazione che tiene banco in casa biancoceleste, quella che vede il mancato dialogo fra Lotito e Inzaghi per il rinnovo del tecnico. Secondo quanto riporta Repubblica, il mister aspetterà qualche giorno, ma intanto la dirigenza della squadra capitolina sta pensando già a qualche nome per il futuro. Intriga Conceicao, ma in pole position in questo momento dovrebbe esserci Gennaro Gattuso, che dovrebbe rispondere a Lotito e Tare entro mercoledì, mentre più defilato ci sarebbe anche Mihajlovic.