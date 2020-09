Repubblica – Juventus, presentato il piano per la riapertura dello stadio al comune

Un piano per riaprire gli stadi, che potrebbe partire dal Piemonte. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, la Juventus avrebbe presentato un piano al comune per la riapertura dello Juventus Stadium, per un totale di 8mila spettatori, circa il 20% della capienza totale.

LOMBARDIA – Non solo in Piemonte, ma anche una squadra lombarda avrebbe preparato già un piano per il Comune e sembrerebbe essere l’Atalanta, che potrebbe presentare a breve un progetto per far ritornare gente allo stadio.