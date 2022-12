Repubblica – Juventus, si valuta il ritorno di Marotta

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus starebbe pensando al ritorno di Beppe Marotta, attuale a.d. dell’Inter: “La grande tentazione in casa bianconera, in un momento di ricostruzione, sarebbe quella di affidarsi a Beppe Marotta, l’amministratore delegato degli anni belli dell’era Andrea Agnelli. Nessuna telefonata, ma… Il dirigente varesino, oggi all’Inter, è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2025. Al momento, non sarebbe ancora partita nessuna telefonata ma, secondo il quotidiano, una chiamata dalla Juve lo farebbe vacillare. Anche perché in panchina ritroverebbe Allegri, tecnico che non è un mistero abbia cercato di portare all’Inter in tempi recenti”.