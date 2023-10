Repubblica – Kvara, Prova da leader con il Verona: tornato ai livelli dell’anno scorso

La Repubblica parla dell’azzurro Kvaratskhelia, esaltando il ritorno dell’attaccante georgiano ai livelli dello scorso anno: “Ha scelto il momento giusto per travestirsi di nuovo da superman e per la prima volta da leader, riempiendo il vuoto lasciato con i loro infortuni da Osimhen e Anguissa. I compagni di squadra avevano bisogno di una nuova guida e l’hanno trovata nel numero 77, che ha rispolverato la genialità e lo smalto con cui nella scorsa stagione aveva sorpreso la Serie A. Insomma, sembra ormai passato il brutto periodo di inizio stagione, con il lungo digiuno dal gol e gli screzi con l’allenatore Rudi Garcia. Kvaratskhelia si è dimostrato anche un esempio di correttezza ed educazione e nemmeno le voci sul suo rinnovo contrattuale sono riuscite ad alimentare polemiche sul suo conto. Al momento infatti Kvaratskhelia percepisce un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione (scadenza nel 2027), decisamente inferiore a quello dei suoi compagni di squadra, eppure per lui non si parla di alcun “mal di pancia”. Anche il suo rapporto con la città di Napoli è splendido. In città ci sta da re ed è in crescita il suo feeling con i tifosi”.