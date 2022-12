Repubblica – Kvartaskhelia vuole tornare a trascinare il suo Napoli

La Repubblica si è soffermata su Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, che non vede l’ora di tornare a trascinare la squadra azzurra: “Domani pomeriggio a Belek — alle ore 18.45 italiane — è in programma invece il primo test contro l’Antalyaspor. Sarà l’occasione per rivedere all’opera dopo un mese di assenze Kvicha Kvaratskhelia, che è completamente guarito dalla lombalgia e ha dato spettacolo in allenamento, con una fantastica girata durante la partitella in famiglia con i compagni. Il giovane attaccante georgiano non vede l’ora di riprendersi il suo posto in prima fila nella stagione azzurra, in cui era stato da Ferragosto in poi un vero e proprio mattatore, con gol e assist sfornati a ripetizione”.