Secondo quanto scrive La Repubblica, Hirving Lozano, attaccante del Napoli, non è ancora in condizioni fisiche ottimali. Il calciatore ancora non si è ripreso totalmente dall’infortunio rimediato in nazionale, a causa del quale ha avuto un’estate complicata e continua a rallentare la sua preparazione. L’allenatore Luciano Spalletti ha comunque deciso di dargli fiducia. Infatti l’attaccante messicano giocherà anche contro l’Udinese, entrerà in corsa per spaccare la gara.