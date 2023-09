Repubblica – Macedonia del Nord-Italia, Elmas tra i migliori in campo

La Repubblica si è soffermato sulla gara di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, che è stato tra i migliori della sua Macedonia del Nord nel pareggio 1-1 contro l’Italia in una gara valevole per la qualificazione agli Europei del 2024: “La stampa nord-macedone scrive di Elmas all’Inter. Lo riporta Repubblica nella cronaca di Nord Macedonia-Italia finita 1-1, il debutto di Spalletti in Nazionale. I tre calciatori più europei, Bardhi, Elmas e Miovski (colpo di testa in tuffo), hanno tentato di allarmare Donnarumma. Ma il fantasista del Napoli, che la stampa locale dà per oggetto a gennaio della trattativa con l’Inter, sembrava per assenza di appoggio dai compagni impossibilitato a colpire. Il gol illusorio di Immobile l’ha vanificato Elmas. Il figlioccio dichiarato del nuovo ct ha propiziato la punizione di Bardhi, aiutato da Donnarumma. Sono bastati due talenti per impastoiare l’Italia. Qua ci sta la parentesi napolista: se Politano è stato inguardabile, Elmas è stato il migliore dei suoi. Scatenato, l’uomo che ha più volte messo paura agli azzurri, soprattutto nel secondo tempo. Garcia lo avrà certamente guardato in tv”.