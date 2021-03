Repubblica – Mertens-Insigne, Gattuso ha ricevuto due buone notizie dalle nazionali

Il quotidianno La Repubblica ha fatto il punto sulle ultime in casa del Napoli: “Ringhio rimane comunque sulle spine e non gli è dispiaciuto sapere che quasi sicuramente Lorenzo Insigne sarà risparmiato da Mancini nella sfida di stasera contro la Lituania. Il capitano si è speso già molto per l’Italia contro Irlanda del Nord e Bulgaria e ha bisogno di tirare un po’ il fiato. Come Dries Mertens, che ieri sera è partito dalla panchina nella gara contro la Bielorussia. L’attaccante belga era oltretutto reduce dalla contusione alla spalla subita contro la Repubblica Ceca e lo staff medico azzurro lo aspetta domani al Training Center per ulteriori controlli”.