Repubblica – Mertens pronto al rientro contro la Fiorentina, poi titolare in Supercoppa contro la Juventus”

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sul rientro di Dries Mertens, che quasi sicuramente sarà tra i convocati per il match di domani alle 12.30 contro la Fiorentina. “Contro la Fiorentina il ritorno in campo è garantito ed è propedeutico all’appuntamento di mercoledì a Reggio Emilia: Mertens giocherà da titolare la Supercoppa con la Juventus. Dovrebbe ritagliarsi spazio nella ripresa, una mezz’oretta o forse qualcosa di più per testare le condizioni della caviglia sinistra, infortunata il 16 dicembre a San Siro contro l’Inter. Una distorsione che aveva fatto temere il peggio inizialmente, ma l’attaccante ha reagito con grande determinazione. Si è cucito addosso un programma di recupero personalizzato, è volato in Belgio per lavorare col fisioterapista della Nazionale e non si è fermato neanche a Natale. La missione è ormai compiuta”