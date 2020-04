Repubblica – Multe, presenza di una clausola che tiene in allarme i calciatori

Per quanto riguarda la questione multe c’è una situazione di stasi. L’arbitro designato dal Napoli resta l’avvocato Bruno Piacci, in quanto il tribunale ha rigettato l’listanza di ricusazioni presentata dai calciatori legati alla scuderia Raiola. Ma sono i calciatori stessi che tardano a presentare i propri difensori. La lentezza, comunque, è dettata da una strategia degli avvocati, con Eduardo Chiacchio e Ruggero Malagnini in prima fila.

ALLARME CLAUSOLA – I calciatori sarebbero anche pronti a pagare, ma c’è una clausola che li tiene in allarme. Come si legge sull’edizione odierna de La Repubblica, infatti, la società azzurra si è riservata il diritto di promuovere un’azione legale per grave lesione d’immagine. Si tratterebbe di un incubo, perché potrebbe costringere i calciatori a sborsare cifre ancora più alte delle multe ordinarie.