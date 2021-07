Il Napoli, dopo Dimaro, si appresta a disputare le amichevoli contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia. Secondo quanto riporta Repubblica, dopo le sfide, ci si trasferirà a Castel di Sangro, dove andrà in scena il secondo ritiro azzurro: l’arrivo è fissato per il 5 agosto, con due amichevoli che sono in programma contro squadre ancora da definire. La fine del ritiro è per il 15 agosto, quando la squadra lascerà l’Abruzzo in mattinata.