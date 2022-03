Repubblica – Napoli, ADL cerca nuovi investitori: lavora dietro le quinte al suo ‘Mondiale’

Il quotidiano Repubblica ha parlato dei progetti che ha nel Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis. Soffermandosi soprattutto sull’arrivo di nuovi investitori nel club partenopeo, dai fondi americani fino agli emiri di Abu Dhabi:

“Intanto però c’è un’altra conferma sulla rotta più internazionale imboccata da De Laurentiis: alla ricerca di ulteriori risorse economiche per garantire il futuro del Napoli ad alti livelli. Il presidente non ha smentito i rumors sui recenti contatti con investitori americani e ora strizza l’occhio pure alla frontiera di Abu Dhabi: peraltro non nuova al calcio italiano, visto che ha già ospitato la Supercoppa italiana e ne sarà la sede almeno per un’altra edizione, entro la fine del 2023. Gli emiri si stanno avvicinando sempre di più al calcio e De Laurentiis non si è mai tirato indietro davanti al business: “Piatto ricco mi ci ficco”. Per questo sta lavorando dietro le quinte al “suo” Mondiale: tra novembre e dicembre ad Abu Dhabi. Sarebbe una vetrina prestigiosa anche per il Napoli, al di là del sostanzioso gettone destinato nella ripartizione della torta al club azzurro”.