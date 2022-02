Repubblica – Napoli, De Laurentiis cambia strategia: spazio ai prestiti e svincolati

Secondo qualnto riportato da Repubblica, la strategia del Napoli è cambiata, sono finiti i tempi delle plusvalenze e dei grandi investimenti, è cambiata la filosofia di De Laurentiis. Spazio ai prestiti, come Anguissa e Tuanzebe, e profili a parametro zero, come Juan Jesus. Per la prossima estate il nuovo colpo a zero potrebbe essere Januzaj che si svincolerà dalla Real Sociedad. L’esterno belga di 26 anni potrebbe essere uno dei profili più accreditati per la prossima stagione, gioca a destra ed è di piede mancino, ha tanta qualità e potrebbe rinforzare il reparto degli esterni a disposizione di Spalletti.