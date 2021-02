Dopo Dries Mertens, rientrato ormai a Napoli e pronto a subentrare a gara in corso contro il Granada, altri tre azzurri sono pronti a fare il loro rientro in campo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica Demme potrebbe già rivedersi contro il Benevento, mentre Manolas e Petagna rientreranno a far parte del gruppo nel giro di qualche giorno. Tempi più lunghi per Lozano che ne avrà almeno per altre due settimane dopo l’infortunio rimediato nel match contro la Juventus.