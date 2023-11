Repubblica – Napoli, ecco quali sono le due richieste di Mazzarri

La Repubblica si è soffermata sul nuovo Napoli chiesto da Walter Mazzarri: “L’abito tattico non cambierà rispetto a Garcia: il Napoli indosserà ancora una volta il 4-3-3 e non ci saranno neanche stravolgimenti dal punto di vista delle scelte iniziali. I cambiamenti riguardano altro e saranno fondamentali per accendere la fiammella di una stagione finora deludente soprattutto dal punto di vista delle prestazioni. Pressing e intensità: sono queste le caratteristiche su cui Walterone ha lavorato in questi giorni per presentare ai nastri di partenza del campionato un Napoli rigenerato dal punto di vista mentale e più organizzato tatticamente. I troppi gol subìti rappresentano sicuramente il problema più urgente da risolvere: sono 13 in 12 partite. Mazzarri ci proverà puntando sullo spartito più congeniale a questo gruppo. Metterà da parte il 3-5-2 per riproporre le certezze del Napoli spallettiano, a cominciare dal tridente offensivo che è diventato un marchio di fabbrica nel corso degli anni”.