Repubblica – Napoli-Fiorentina, Spalletti ha due dubbi per domenica

Come riporta La Repubblica, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha solo due dubbi di formazione da sciogliere per la gara di domenica 10 aprile contro la Fiorentina: “In attacco non c’è soltanto il dubbio tra Osimhen e Mertens, ma anche un altro ballottaggio: Lozano insidia Politano sulla fascia destra. Il messicano potrebbe spuntarla in extremis, per la sua capacità di saltare l’uomo e di rendersi pericoloso dalla distanza. Il resto della formazione sembra essere già fatto, con il rientro di Rrahmani, la conferma di Zanoli e il ritorno di Fabiàn al posto dello squalificato Anguissa”.