Si ripartirà da Insigne e Lozano, con tutti i problemi relativi alla questione stipendi. Si, perché come analizza Repubblica, in casa azzurra è ancora tutto bloccato: De Laurentiis dovrà pagarli entro il 16 febbraio. Ma questo non ferma Gattuso, che anche a Capodanno ha programmato una seduta di allenamento invista del match di Cagliari. I due esterni, i più in forma del Napoli al momento, dovranno far uscire gli azzurri da questo brutto momento, dove hanno totalizzato 1 punto in 3 partite.