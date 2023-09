Repubblica – Napoli, idea Zanoli terzino destro con Di Lorenzo difensore centrale

La Repubblica ha svelato una soluzione a cui starebbe pensando Rudi Garcia, allenatore del Napoli, per far fronte all’emergenza infortuni in difesa che stanno vivendo gli azzurri: “L’emergenza in difesa però non dà tregua e dopo la rifinitura di ieri a Castel Volturno si è bloccato per un risentimento muscolare pure il brasiliano Juan Jesus, il cui posto dovrebbe essere preso dal connazionale Natan (al debutto assoluto tra i titolari). Non si può escludere tuttavia lo spostamento al centro del reparto arretrato di Di Lorenzo, con l’inserimento in questo caso sulla fascia destra del giovane Zanoli”.