Repubblica – Napoli in Champions, il discorso di Spalletti a squadra e staff

L’edizione odierna di Repubblica, si sofferma su Luciano Spalletti e una sorta di discorso fatto dopo la conquista dell’aritmetica Champions:

“Il ‘commissariamento’ di Spalletti e della squadra non è più necessario e alla ripresa degli allenamenti di ieri il tecnico toscano si è potuto riprendere il centro della scena, radunando per i complimenti di rito i dirigenti, i giocatori e lo staff. “Bravi tutti, grazie per l’ottimo lavoro svolto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”. Nessun accenno ai rimpianti per lo scudetto perduto, insomma, che erano al contrato affiorati nelle parole a caldo di Mertens e altri azzurri”.