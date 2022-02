Repubblica – Napoli-Inter, è il pareggio dei rimorsi: è mancata la giusta determinazione

La Repubblica analizza il pareggio nel big match del Diego Armando Maradona tra Napoli ed Inter: “È il pareggio dei rimorsi, non della resa. Spalletti dovrà spiegare alla squadra ed a se stesso che cosa è successo. Sorpasso fallito per tre motivi. Perché il Napoli non ha mai creduto nello scudetto, si nascondeva dietro volate di fumo anche mentre vinceva le prime otto su otto. Perché entrato senza l’aggressiva determinazione che traduce la forza in una fede, il progetto in un obiettivo ineludibile, l’autostima in una certezza. Il Napoli sembra già pago di giocare per lo scudetto, piuttosto che sputare l’anima per vincerlo”.