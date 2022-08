Repubblica – Napoli-Lecce, 40 mila al Maradona: cinque cambi per Spalletti

L’edizione di oggi di Repubblica ha parlato di Napoli-Lecce, valida per la quarta giornata di campionato:

“Dopo il pienone per il debutto contro il Monza, i dati della prevendita fanno già registrare quasi il sold out nei settori superiori dei Distinti e della Curva B, con una proiezione di 40 mila spettatori. Sarà invece una novità il turnover, con Sirigu, Ndombele, Simeone, Raspadori e forse Olivera che si candidano per un posto. Cinque possibili cambi, rotazioni indispensabili per reggere ai ritmi folli di questo avvio”.